Dariusz Gadomski, prezes Trefla Gdańsk: Nie mam z tym problemu, że czasem przychodzi bogatszy. Będziemy mieć ciekawą drużynę

W jakim miejscu na transferowej osi czasu jest w tej chwili Trefl Gdańsk? Czy jesteście w grupie klubów, które czekają, aż nasycą się najbogatsi? Czy możecie uszczknąć gwiazdę pożądaną przez kilka klubów?

To wszystko jest złożone. Przyglądamy się przecież rynkowi zagranicznemu. Mamy kilku zawodników z ważnymi umowami na kolejny sezon. Rozmawiamy z tymi, którzy są teraz w drużynie. Realnie patrzymy też, na co nas stać. Stawki w przypadku topowych zawodników co roku idą w górę. To jest dla mnie zdumiewające, jak to szybko rośnie. Zawsze w Gdańsku pokazywaliśmy, że wybieramy zawodników, którzy później stawali się gwiazdami ligi, i fajnie to wyglądało. Nie zawsze te ograne nazwiska trzeba brać, żeby stworzyć coś dobrego. Tą drogą będziemy podążać. A przy okazji będziemy budować naszych wychowanków, bo to też cel, aby oni stanowili coraz więcej o sile drużyny.