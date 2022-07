Daria Zawiałow: metamorfoza. Tak zmieniła się artystka, która niedawno pochwaliła się nowym partnerem. Zdjęcia

Daria Zawiałow: początki kariery, metamorfoza. Jak się zmieniła?

Daria Zawiałow pierwsze kroki w branży stawiała w 2000 roku, gdy wystąpiła w programie TVP1 "Od przedszkola do Opola". Wykonała piosenkę "Rzeka" z repertuaru Wolnej Grupy Bukowina. W kolejnych latach jej kariera nabierąła rozpędu. Piosenkarka w 2011 roku wzięła udział w programie "Mam Talent!". Dotarła do półfinału. W 2014 roku rywalizowała "X-Factorze", w którym dostała się do finałowej dwunastki.

Dwa lata później Daria Zawiałow m.in. zadebiutowała w koncercie "Debiuty" w ramach LIII Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu. Zdobyła Nagrodę im. Anny Jantar oraz Nagrodę Polskiego Radia. Następnie wydała teledysk do festiwalowej piosenki, który w mig zanotował miliony wyświetleń.

Artystka w 2017 roku wydała debiutancką płytę "A kysz!". W kolejnych latach na rynku pojawiły się takie krążki jak m.in. "Helsinki" oraz "Wojny i noce". O tym, jaką metamorfozę przeszła piosenkarka, możecie się przekonać, zaglądając do galerii.