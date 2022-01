Danuta Rolke-Poczman nie żyje. Zmarła lubiana mieszkanka Gdańska, szefowa oliwskiego Domu Zarazy

O tym, że Danuta Rolke-Poczman nie żyje, poinformowała w mediach społecznościowych prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz. Dodała post na Facebooku, w którym pożegnała twórczynię Domu Zarazy, lubianej placówki kulturalnej w Oliwie.

Napisać o niej, że to niezwykła osoba, to jak nic nie napisać. Pani Danuta, znana także jako Zaraza z Oliwy, wyłamywała się ze wszelkich schematów i nie było dla niej rzeczy niemożliwych. Co sobie postanowiła, tak robiła. A postanowień miała bez liku i ciągle knuła nowe projekty. Z zawodu była architektką, ale jak sama mówiła, z miłości do męża skończyła kurs dla radiooficerów i wspólnie pływali po całym świecie. Po zejściu na ląd zajęła się projektowaniem. Budynek gdańskiego pogotowia ratunkowego czy gazownia w Sopocie – to jej kreacje. Ale prawdziwą jej miłością i pasją stała się sztuka. Dlatego majątek, który zarobiła na giełdzie (a grała, bo - jak tłumaczyła - odpowiadał jej ten dreszczyk emocji) wydała na stworzenie Dom Zarazy, jednego z ciekawszych miejsc na kulturalnej mapie Miasto Gdańsk. Kto znał Panią Danutę wie też doskonale, że kochała kapelusze i miała diabelskie poczucie humoru. O swoich nakryciach głowy zwykła mawiać, że są ochronne oraz maskujące i że je uwielbia, bo nie widać rogów, które jej rosną. Wyrazy współczucia dla córki prof. Ewy Lewickiej, bliskich Pani Danuty i każdemu, kto miał szczęście ją spotkać…