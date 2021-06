Dania - Finlandia NA ŻYWO 12.06.2021 r. Finowie zaskoczyli! Gdzie oglądać transmisję TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, RELACJA

Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

Duńczycy rozpoczną rywalizację na EURO 2020 od meczu z Finlandią, który zostanie rozegrany w Kopenhadze. I to właśnie gospodarze będą faworytami tego spotkania.

Awans Finów na EURO 2020 to była spora niespodzianka. Duńczycy z kolei liczą na więcej niż tylko wyjście z grupy i już tylko to pokazuje, że będą faworytami tego spotkania. Christian Eriksen ma być liderem zespołu i poprowadzić drużynę do zwycięstwa w tym spotkaniu.

Dania - Finlandia, EURO 2020. Kursy, typy bukmacherów

Dania: 1,42

Remis: 4,50

Finlandia: 8,10

Dania - Finlandia, EURO 2020

Mecz: Dania - Finlandia

Data meczu: 12.06.2021 (sobota)

Transmisja: TVP 2, TVP Sport

Godzina: 18:00

