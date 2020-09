Dąbrowa, Chylonia, Oksywie oraz Działki Leśne doczekały się obiektów sportowych za prawie pół miliona złotych

– To świetna wiadomość dla mieszkańców Gdyni – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - Aż cztery dzielnice naszego miasta wzbogaciły się o nowe strefy do uprawiania sportu i rekreacji na świeżym powietrzu. Jestem przekonany, że będą cieszyły się one popularnością przez cały rok i wśród gdynian w każdym wieku. Szeroka dostępność to jeden z naszych głównych priorytetów.