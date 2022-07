Czyste Powietrze plus. Gdzie znaleźć fachowców od ocieplania domów? Ile zapłacimy? Podajemy aktualne ceny red.

Pixabay/ zdj. ilustracyjne

15 lipca 2022 roku ruszyła możliwość składania wniosków w programie Czyste Powietrze+. Dotację obejmują wymianę źródła ogrzewania oraz ocieplanie budynku. Nową możliwością w programie jest prefinansowanie, czyli wypłata pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. "Pozwoli to niezamożnym osobom na zakup niezbędnych materiałów do wykonania inwestycji" - wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Możliwe dofinansowania w kwocie do 40 tys. zł. Gdzie znaleźć fachowców od ocieplania domów? Ile zapłacimy za robociznę?