Czysta plaża - Czyste Stogi. "Dziennik Bałtycki" zaprasza do wspólnych porządków Natalia Grzybowska

Jaką przyszłość czeka Bałtyk? Niestety naukowcy i ekolodzy przedstawiają ją w najczarniejszych barwach. Ostrzegają, że pod koniec XXI wieku stanie się on brzydką kałużą. Aby nie dopuścić do ziszczenia się tego scenariusza Dziennik Bałtycki zaprasza do udziału w projekcie "Czysta plaża – Czyste Stogi". Do akcji sprzątania plaży Stogi mogą dołączyć gdańszczanie i wszyscy chętni. Usunięcie odpadów z trójmiejskiej plaży Stogi to jednak tylko cel pośredni. Tym najważniejszym jest edukacja i zmiana szkodliwych przyzwyczajeń, zwrócenie uwagi na problem śmiecenia, segregacji i recyklingu.