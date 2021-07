Czy znów grozi nam lockdown? Szef pomorskiego sanepidu: "Liczba osób zaszczepionych w Polsce jest jeszcze niewystarczająca!"

Znajomi mają wykupione na wrzesień wakacje na Riwierze Tureckiej, mąż koleżanki - muzyk z zawodu, wybiera się w październiku na zagraniczne tournée. Niemal każdy z nas ma jakieś plany na jesień, czy - pana zdaniem - powinniśmy z nich zrezygnować lub je zweryfikować? Plany wyjazdowe zawsze warto weryfikować pod kątem własnego stanu zdrowia oraz aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, do którego mamy zaplanowaną podróż.

Czy - pana zdaniem - czwarta fala pandemii to realne zagrożenie? Czwarta fala epidemii jest realna, ponieważ liczba osób zaszczepionych w Polsce jest jeszcze niewystarczająca, żebyśmy jako społeczeństwo osiągnęli odporność populacyjną. Ponadto w Europie obserwuje się w ostatnich tygodniach wzrost liczby zakażeń wariantem wirusa Delta, który charakteryzuje się większą zakaźnością. Do wzrostu liczby zakażeń może przyczynić się również zmiana pogody, kiedy lato ustąpi miejsca chłodniejszej i bardziej wilgotnej jesieni. Okres jesienny sprzyja szerzeniu się infekcji dróg oddechowych.

Wariant Delta szaleje już we Francji, Hiszpanii, w Niemczech, Włoszech i Izraelu. Jest coraz bliżej Polski. Do ostatniej środy stwierdzono w Polsce 196 przypadków mutacji Delta koronawirusa. A na Pomorzu?

W województwie pomorskim również zaobserwowaliśmy przypadki zakażenia wywołane wariantem Delta wirusa SARS CoV-2. Z osobami, u których wykryto ten wariat wirusa, przeprowadzany jest pogłębiony wywiad epidemiologiczny. Osoby izolowane, zakażone wariantem Delta oraz osoby poddane kwarantannie obejmowane są szczególnym nadzorem epidemiologicznym. W zależności od sytuacji, wybrane osoby, które miały kontakt z osobami zakażonymi wariantem Delta, poddawane są kontrolnym badaniom PCR w kierunku wykrycia obecności wirusa SARS CoV-2, a osoby izolowane kontrolnym badaniom antygenowym. Do chwili obecnej zidentyfikowano na terenie naszego województwa 42 przypadki mutacji Delta wirusa SARS CoV-2. Aktualnie wg danych na 20/07/2021 r. średnia dzienna zapadalność na 100 tys. z 7 dni w województwie pomorskim wyniosła 0,21.