Czy znikną dramatyczne apele rodziców, zbierających miliony złotych na najdroższy lek świata dla dzieci chorujących na SMA?

Co pani czuje, czytając dramatyczne apele rodziców, zbierających miliony złotych na "najdroższy lek świata", czyli terapie genowe dla Jasia, Oli, Mikołaja, Antosi, Franka i wielu innych dzieci, chorujących na rdzeniowy zanik mięśni, czyli SMA? Czy prawdą jest, że bez tego leku dzieci czeka śmierć?

Wiem, że wszyscy ci pacjenci są już leczeni w programie lekowym wczesnego dostępu do leczenia nusinersenem u dzieci z SMA 1 między 2-15 rokiem życia, uruchomionym w 2019 r. Nusinersen jest w chwili obecnej jedynym lekiem, dostępnym i refundowanym w programie lekowym. Podawany jest pacjentom dokanałowo, przez nakłucie lędźwiowe. Na początku stosuje się go cztery razy co dwa tygodnie, następne dawki podawane są co cztery miesiące.