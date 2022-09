Czy Zielony Ład uderzy w konkurencyjność polskich firm?

Ogłoszona w grudniu 2019 r. przez Komisję Europejską nowa strategia rozwoju - Europejski Zielony Ład (EZŁ) ma służyć osiągnięciu przez Wspólnotę neutralności klimatycznej do 2050 r. Środkiem do osiągnięcia tego celu było zaostrzenie dotychczasowej trajektorii redukcji europejskich emisji CO2 - na 2030 r. z 40 do 55 proc. EZŁ ma być nie tylko bodźcem do szybszej redukcji emisji, ale też do prowadzenia nowych inwestycji, tworzenia miejsc pracy i budowy przewagi konkurencyjnej europejskich firm.

Głównym jego narzędziem realizacji jest opublikowany w lipcu 2021 r. „Fit for 55”, który ma, poprzez nowe opłaty i normy, zmienić model rozwoju europejskiej gospodarki – zwiększyć koszty emisji i atrakcyjność działań proklimatycznych. Ma również rozłożyć w sposób bardziej sprawiedliwy koszty transformacji, by nie pogłębiać ubóstwa energetycznego oraz zwiększyć presję na zewnętrznych partnerów UE, by przyspieszyli własną dekarbonizację. Tylko czy rodzimi przedsiębiorcy podołają temu zadaniu?