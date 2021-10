Czy współtwórczyni Amber Gold, Katarzyna P. wróci za kraty? We wtorek decyzja sądu Jacek Wierciński

zdj. archiwalne, fot. Karolina Misztal / archiwum Polska Press

We wtorek 19 października 2021 roku ma zapaść prawomocna decyzja w sprawie aresztowania współtwórczyni gdańskiej spółki Amber Gold, Katarzyny P. Niemal miesiąc temu kobieta wyszła z aresztu, bo taka była decyzja sądu I instancji. - Brak jest przesłanek do stwierdzenia, że Katarzyna P. jest jedyną osobą zdolną do opieki nad swoją matką i małoletnim synem – twierdzi prokuratura, która chce, by wróciła za kraty.