Czy w Polsce zmienia się postrzeganie sukcesów odnoszonych przez sportowców niepełnosprawnych?

W czerwcu w Bydgoszczy rozegrano mistrzostwa Europy sportowców niepełnosprawnych. Polacy zdobyli na nich 49 medali i zajęli trzecie miejsce w klasyfikacji medalowej. To znakomity wynik, bo wśród sportowców niepełnosprawnych jesteśmy bardzo mocni. Tylko kto o tym wie? Sportowcy sami dbają o to, by było o nich głośniej. Zasługują jednak na zdecydowanie większą pomoc. Pytanie: w jaki sposób?

- W perspektywie ostatnich dziesięciu lat to się zmienia na lepsze - mówi „Dziennikowi Bałtyckiemu” Leszek Zblewski, trener i prezes UKS Olimpijczyk Skorzewo, zajmujący się zarówno sportowcami pełnosprawnymi jaki i niepełnosprawnymi. Teraz można u nas zaobserwować pewien trend równania do normalności. Moim zdaniem bardzo dużo dobrego w postrzeganiu sportowców niepełnosprawnych zrobiły igrzyska paraolimpijskie w Londynie, a konkretnie sami Brytyjczycy. Oni pokazali nie tylko jak można to robić, ale jak trzeba to robić - dodaje Zblewski. Kibice przychodzili na wszystkie areny, na których były rozgrywane zawody. Mało tego, tam wszędzie były komplety publiczności. Proszę sobie wyobrazić, że pojechałem do Londynu obejrzeć bieg Daniela Pela i nie dostałem biletu! Oglądałem go w telewizji z mojego pokoju w wiosce olimpijskiej, bo na stadionie było ponad 60 tysięcy widzów. Przyjechałem trzy dni wcześniej i już nie dostałem biletu. Jego zdaniem to nie jest tylko kwestia gigantycznej promocji tych zawodów, o których można było dowiedzieć się w każdym zakątku Londynu.