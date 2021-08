Czy trzeba się martwić, że pomorskie miasta wypadły z pierwszej dziesiątki najlepiej wyszczepionych miejscowości w kraju?

Wiele zależy od władz gmin, ich wiary w potrzebę szczepień i zaangażowania się w sprawę. To oni pomagają dotrzeć do miejsc, w których mieszkańcy z różnych powodów się nie zaszczepili. Jeśli już taki punkt szczepień do nich dotrze, da się ludziom czas na rozmowę z pracownikami medycznymi, zaoferuje możliwość szczepienia blisko domu, zaproponuje dodatkowe badania profilaktyczne, co na wsi ma duże znaczenie, wtedy mieszkańcy chętniej reagują na nasze zaproszenia. Istotne są także szczepienia organizowane przy parafiach, czyli przekonanie wiernych ze strony księży proboszczów - mówi dr Piotr Kobzdej, pełnomocnik wojewody pomorskiego ds. szczepień przeciw Covid-19.