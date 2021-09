Czy torfowisko nad jeziorem Mausz zostało zniszczone? Kontrowersje przy budowie żwirowni

Na początku września mieszkańcy i turyści zaczęli kontaktować się ze Stowarzyszeniem Molinion, które od 2018 roku działa m.in. w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody w obszarach wiejskich powiatu kartuskiego. Chodzi znów o głośną od ponad roku sprawę budowy żwirowni nad jeziorem Mausz w Kłodnie. Informacje są niepokojące - torfowisko, które wyłączono z obszaru eksploatacji i które miało być pod ochroną oraz monitoringiem, zostało, jak twierdzili monitujący, zdewastowane.

Stowarzyszenie skontaktowało się z Urzędem Gminy Sulęczyno, żeby zweryfikować te doniesienia. Społecznicy rozważają też zgłoszenie sprawy na policję.

Władze Sulęczyna natomiast uspokajają. Oficjalne stanowisko ma być przygotowane 8 września. Pracownicy urzędu już teraz tłumaczą, że torfowisko nie zostało naruszone w taki sposób, by mogło to powodować zagrożenie, zaś działania na miejscu wykonuje jeszcze właściciel gruntów. Robi to nie w ramach eksploatacji kruszywa, a prowadzonego gospodarstwa rolnego, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym w Kartuzach.