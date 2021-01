Czy to „Bestia ze Wschodu”? Kolejne śnieżne burze i wysokie mrozy jeszcze w tym miesiącu? Oto najlepsze MEMY o nadchodzącej srogiej zimie!

Gdzie na sanki w Gdańsku? Oto nasze propozycje! Miejsca w Gdańsku idealne dla wielbicieli śnieżnych zabaw i swawoli

Po wielu tygodniach wyczekiwań wreszcie nastał ten moment - sypnęło śniegiem! Co więcej, z przewidywań synoptyków wynika, że biały puch zostanie z nami nieco dłużej niż zazwyczaj. Wiadomość ta na pewno ucieszy miłośników jazdy na sankach, którzy już od kilku dni oblegają osiedlowe pagórki. Nie ma się co dziwić, śnieżna i mroźna aura zachęca jak mało co do harców na świeżym powietrzu. Nie wiesz, gdzie w Gdańsku znajdują się górki do zjeżdżania na sankach? Głowa do góry! Oto nasze propozycje.