Czy Sopot jest najlepszym miastem na spotkania biznesowe? Jest raport przedstawiający dane Michał Karcz

Sopocka Organizacja Turystyczna przedstawiła badania za 2022 rok na temat spotkań biznesowych organizowanych na terenie miasta. Zobacz, czy Sopot jest najlepszym miejscem na spotkania biznesowe Przemyslaw Swiderski Zobacz galerię (20 zdjęć)

W roku 2022 w Sopocie odbyło się 338 spotkań biznesowych. Takie dane przedstawiła Sopocka Organizacja Turystyczna. W raporcie możemy przeczytać też, ile osób w ciągu roku przybyło do miasta na spotkanie i jakie branże najczęściej witały w Sopocie. Choć najczęściej byli to Polacy, to przedstawiciele innych krajów także licznie do kurortu przybywali.