Czy radni uratują dyrektora MGOK-u w Miastku? Jest wniosek o zapłacenie ponad 30 tys. zł ZAiKS-owi

O problemie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku z opłatami dla Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych napisaliśmy jako pierwsi. Kontrola odbyła się w Miastku w marcu 2022 r. Jak ustaliliśmy, ZAiKS na razie naliczył opłatę licencyjną i karę tylko za kilkadziesiąt imprez. Kwestią do wyjaśnienia są Dni Miastka, które w ogóle nie zostały zgłoszone do ZAiKS-u. Ani przez MGOK, ani przez agencję z Koszalina, która zajmowała się sprowadzeniem gwiazd.

Radni z Miastka chcą uratować dyrektora MGOK-u

Podczas kontroli na jaw wyszło, że przez co najmniej pięć lat z rzędu dyrektor MGOK-u Janusz Gawroński, nie zgłosił co najmniej kilkudziesięciu organizowanych imprez, podczas których były wykorzystywane utwory muzyczne chronione prawem. Mówiąc prościej, nie posiadał licencji na ich rozpowszechnianie. Dlatego ZAiKS obliczył, że miastecki ośrodek kultury ma zapłacić ponad 15 tys. zł tzw. tantiem dla artystów, a drugie tyle to kara. W sumie więc dokładnie 30 948 tys. zł. W rozmowie z nami na początku lutego, dyrektor przyznał, że po prostu zapomniał uiszczać opłat do ZAiKS-u. Temat wrócił podczas ostatniego posiedzenia komisji oświaty przy Radzie Miejskiej Miastka.