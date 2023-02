Czy radni na Pomorzu są zdyscyplinowani i aktywni? Jakie obowiązują kary dla tych, którzy nie wypełniają mandatu? Anna Szade

Czy radnego w jakikolwiek sposób można karać i dyscyplinować? Okazuje się, że nie jest to proste. Można co najwyżej próbować przemówić mu do rozsądku... przez kieszeń. Ale tylko pod warunkiem, że nie uczestniczy w sesjach i posiedzeniach komisji, których jest członkiem. W Malborku w przygotowaniu jest projekt uchwały, który ma uporządkować kwestię diet i nowe zasady ich ustalania.