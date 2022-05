Czy praca w urzędzie jest prestiżowa? Jak na Pomorzu kształtują się zarobki urzędników? [GALERIA]

- Praca w urzędzie, to naprawdę bardzo ciężka praca - zaznacza. - Dawniej można było nazwać ją prestiżową, bo urzędnik miał szereg przywilejów. Ale w moim odczuciu, ludzie z niektórych branż naprawdę się teraz cenią. Proszę znaleźć inżyniera, który przyjdzie tu do pracy. Ile my mu proponujemy? 4-5 tysięcy złotych miesięcznie? On nawet nie spojrzy na taką ofertę.