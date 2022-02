Czy Polska i Polacy mają prawo do istnienia? FELIETON Witold Chrzanowski

Kadr z filmu "Sukienka" fot. Archiwum

Zacznijmy od cytatu z pewnej znanej polskiej pisarki: „Wszystko, co w obozie jest sympatyczne, to Rosjanki i Żydówki - oczywiście komunistki. Wszystko, co w obozie zdeprawowane i łajdackie, to Polki. (...) Ideowo jest to szmira propagandowa prosowiecka. Jeśli ten film pójdzie za granicę, to nikogo nie przekona. A w każdym razie nikogo nie przekona do Polski i nie zjedna do nas, bo jest antypolski”.