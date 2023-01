Czy pamiętasz te desery z PRL? Wiele z nich nadal kusi smakiem! Zobacz unikalne przepisy!

Kogel-mogel

Umyj jajka, po czym rozbij je i oddziel żółtka od białek. Żółtka przełóż do miseczki i dodaj cukier. Całość ucieraj za pomocą ręcznej trzepaczki lub miksera, do momentu, aż uzyskasz puszystą masę. Dodajemy do niej ubite - na sztywno - białka jaj. Całość delikatnie mieszamy.

Blok czekoladowy

Jego podstawą było mleko w proszku, kakao i margaryna, którą dziś zastąpimy masłem.

Składniki:

250 g masła (w wersji bogatej),

¾ szklanki cukru,

½ szklanki mleka,

3 lekko czubate łyżki kakao,

400 g mleka w proszku,

180 g herbatników,

trochę bakalii.

Wykonanie:

Masło roztop w garnuszku. Dodaj płynne mleko, cukier i kakao. Nie doprowadzaj masy do wrzenia! Ściągnij garnek z palnika i odstaw do lekkiego przestudzenia. Do ciepłej masy kakaowej dodaj stopniowo mleko w proszku, miksując cały czas na średnich obrotach miksera. Mieszaj do momentu uzyskania jednolitej konsystencji. Dodaj do masy pokruszone herbatniki i bakalie. Całość dokładnie wymieszaj łyżką. Masę przelej do foremki wyłożonej folią spożywczą i wyrównaj. Wstaw do lodówki na parę godzin do stężenia. Gotowy blok pokrój na kawałki.