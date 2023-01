Czy nowe technologie mogą wesprzeć pracę opiekunki osoby starszej? W jaki sposób? Eksperci rozwiewają wątpliwości

W ostatnich latachtechnika gwałtownie się rozwija. Część grup zawodowych zostaje zastępowana przez maszyny, roboty lub komputery. Chociaż niektóre zawody należą już do przeszłości, są profesje, w których technologia nie wygra z człowiekiem. Mowa między innymi o opiekunce seniorów, której zadaniem jest zadbanie o podopiecznego i pomoc w codziennych czynnościach.

Praca opiekuna osoby starszej to swojego rodzaju powołanie. W dużej mierze wiąże się ono z pewnymi predyspozycjami, takimi jak wrażliwość, empatia, cierpliwość czy zrozumienie. Czas spędzony wspólnie, miła rozmowa czy wspólny spacer to elementy, które pozwalają osobie starszej poczuć się potrzebną. Dobrego słowa czy miłego dotyku nie zastąpią roboty czy maszyny. Zawód opiekuna jest na pewno jednym z tych zawodów, których nie da się zastąpić przez roboty. A jeśli, dodatkowo, weźmiemy pod uwagę fakt, że światowa populacja się starzeje, zawód opiekuna osób starszych można nazwać zawodem przyszłości. Praca w charakterze opiekunki osoby starszej pomoże także w podreperowaniu domowego budżetu. Dużą zaletą pracy w opiece jest również to, że zawód ten można wykonywać za granicą - w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii. Zapotrzebowanie na opiekunów osób starszych jest bardzo duże, a zarobki na tym stanowisku pracy wysokie – podkreślała Agnieszka Niedziela, dyrektor marketingu firmy Promedica24.