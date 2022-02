Czy na przestrzeni lat zmieniło się bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych? Raport Najwyższej Izby Kontroli

NIK sprawdza bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych

W 2017 roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła raport na temat bezpieczeństwa na przejściach i przejazdach kolejowo-drogowych. Ich celem była ocena działań zarządców infrastruktury kolejowej i drogowej oraz organów administracji publicznej. Kontrolą objęto 2015 r. i pierwsze półrocze 2016 r.

Jak podaje NIK, poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych wyrażony wskaźnikiem NRV w latach 2014-2015 pogorszył się. Wskaźnik NRV (krajowa wartość referencyjna), który określa to bezpieczeństwo, wzrósł w 2015 r. o blisko 26 punktów procentowych w stosunku do roku poprzedniego i osiągnął poziom 94 proc. Patrząc na 2015 rok liczba przejazdów oraz wypadków zmniejszyła się w porównaniu do 2014 roku, jednak w tym samym czasie wzrosła liczba ofiar śmiertelnych (około 27%) i osób ciężko rannych (około 64%) - zginęło na nich 173 osoby, a 49 zostało ciężko rannych. Według raportu jednym z głównych powodów, jaki wpływa na bezpieczeństwo, jest nie najlepszy stan przejazdów kolejowych. Tylko 40% z 240 skontrolowanych przez NIK przejazdów nie posiadało usterek i uszkodzeń obniżających ich stan techniczny. Przy pozostałych stwierdzono uszkodzenia nawierzchni drogowej oraz torów kolejowych i podtorza, a także urządzeń odwodnienia i oświetlenia.