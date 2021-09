Czy dodatek wdowi wejdzie w życie? Ekspert: mógłby poprawić sytuację wielu seniorów

- Dodatek do emerytury po zmarłym małżonku to po prostu alternatywna propozycja – informowała na konferencji prasowej posłanka KO Marzena Okła-Drewnowicz, która promuje dodatki. - Jeżeli renta rodzinna będzie korzystniejsza dla emeryta, to będzie on mógł skorzystać z niej. Nam chodzi o to, żeby emeryt miał wybór w sytuacji, kiedy zostaje sam.