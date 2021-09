Czy bony turystyczne pozostaną na dłużej? Rząd nad tym pracuje

Pomorze jest liderem, jeśli chodzi o miejsce realizacji bonów turystycznych. Według sierpniowych danych Polskiej Organizacji Turystycznej, od początku programu w naszym regionie zrealizowano bony na kwotę blisko 310 mln zł. To najwyższy wynik w kraju. Wartość aktywowanych bonów w ujęciu ogólnopolskim wyniosła 2,6 mld zł. Skorzystało z nich 5 z 7 mln uprawnionych dzieci. Ale te statystyki cały czas rosną, bo Polacy nadal korzystają z tego wsparcia. Wszystko wskazuje też na to, że bony pozostaną z nami na dłużej. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, bonem można płacić do końca marca 2022 r. To ma się zmienić. Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister odpowiedzialny za turystykę, powiedział kilka dni temu w Radiu Kraków, że trwają prace, aby bonem można było płacić również podczas przyszłych wakacji.

Polacy chętnie realizują bony turystyczne na Pomorzu