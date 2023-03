Czy będą braki prądu 24.03 w pomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w pomorskim (24.03)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew pomorskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w pomorskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Gdzie obecnie (24.03 8:08) nie ma prądu w pomorskim? powiat kartuski Borkowo ulice Karlikowska 56, 56 a, 58, 60, 62, od 64 do 66, 66/A, od 68 do 70, 72, 267/3, Słoneczna 6.

24.03 od godz. 8:00 do 16:00 powiat starogardzki Cieciorka , 343/5, Kazub od 1 do 4, 4/A, 5, od 7 do 10, 12, 23, 24, 26, 33, 37, 48, 002-343/2, 34, 343/16, 348/2, 352/2, Lipska Karczma 3, Lipski Młyn 1, 2, 6, Stara Lipa 2.

24.03 od godz. 8:00 do 11:00 Lipy , 12/5, 222/27.

24.03 od godz. 8:00 do 11:00 Bytonia ulice Dworcowa, Główna, Krótka, Osiedle Młodych, Pod Kasztanami, Cis, Cis ulice Brzozowa, Cicha, Grzybowa, Jagodowa, Poziomkowa, Trzosowo.

24.03 od godz. 8:00 do 11:00 powiat kościerski Góra, Górne Maliki, Lipy, Struga.

24.03 od godz. 8:00 do 11:00

powiat słupski Gałęzów ulice Świerkowa 4, Wąska 1A, Wczasowa 3, 35, Wiejska 22 od 9 do 15, 17, 18, 18/A, 19, 19/A, 21, 22, 22/A, 106, 26/3, 29/1, 62/2.

24.03 od godz. 8:00 do 14:00 Kobylnica ulica Strumykowa 19, 23.

24.03 od godz. 8:00 do 13:00 Słupsk Lękwica od 4 do 11, 11/B, od 12 do 14, 14/A.

24.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat sztumski Żuławka Sztumska od 5 do 7, 29, od 54 do 59, 68, 96, Żuławka Sztumska 7.

24.03 od godz. 8:00 do 15:00 Planowane wyłączenia prądu w pomorskim powiat kartuski Haska .

24.03 od godz. 8:30 do 13:00 Bukowa Góra 1, 1/A, 4, 4/A, od 5 do 11, 11/A, 12, 13, 15/a, 15F, 20/AM, 20/E, 116, DOM, 133, 138, 31/31, 4, T-8822 Z-401/1.

24.03 od godz. 8:30 do 13:00

Amalka, Augustowo, Bukowa Góra, Mściszewice, Podjazy, Sulęczyno ulice Aleja Zwycięstwa, Generała Józefa Hallera, Żurawia, Żakowo.

24.03 od godz. 8:30 do 13:00 powiat gdański Ełganowo ulice Leśna od 1 do 5, 5/B, 6, 7, 9, 15, 19, 266/1, 266/4, Macierzy Szkolnej 20, 20 A, Polna 2, 5, 7, 9, 13, 15, Gołębiewo Wielkie ulica Rumiankowa 3.

24.03 od godz. 14:30 do 16:30 powiat wejherowski Sasino ulica Stara Cegielnia 26, Sasino-367 -.

24.03 od godz. 9:00 do 12:00 Kębłowo , 251/6, 251/8.

24.03 od godz. 9:00 do 11:00 powiat bytowski Kobyle Góry 2, dz. 308/6, Wieczywno .

24.03 od godz. 9:00 do 13:00 powiat słupski Żochowo 1, od 14 do 16, 16/a, 25, 25/A, 26, 26/A, od 27 do 29, 37, 37/A, 38, T, 116, 35/12.

24.03 od godz. 8:30 do 13:30

Dębina ulice Jesionowa 1, 12/A, Modrzewiowa 9.

24.03 od godz. 9:00 do 13:00 powiat kwidzyński Dankowo ulice Azaliowa 2, 3, 4 B, 4a, 5, 6, 8, Chabrowa od 1 do 4, 6, 8, 10, 12, *-48/56 (GPO), 48/47 (GPO), 48/52 (GPO), 48/58 (GPO), Jaśminowa 4, 7, 76/14, 76/4, Konwaliowa 1, 3, 5, 7, 15, 17, 24, 48/23 (GPO), 48/35 (GPO), Lawendowa od 1 do 6, 11, 13, 15, 17, Liliowa 6, Różana 2, 5, 6, 6 B, od 7 do 9, 12, 14, 76/29 (GPO), 76/6, Storczykowa 1, 2, od 4 do 10, 13A, 76/2,19/7,19/12 , Szafirowa 2, 4, 7-9, 8, 11, 13, 16, 17, 22, 23, 27, 28, od 30 do 32, 48/42 (GPO), 50/15,50/11,50/14 , 50/64 (GPO)., 50/65 (GPO), dz. nr 50/16 1, 6, 7, 7 A, 9, 10A, 11, 12, 14, 15A, 46/30 (GPO), 46/31 (GPO), --46/37 (GPO), 46/43 (GPO), --46/97 (GPO), 48/16 (GPO), 48/31 (GPO), 76/10 (GPO), 77/28 (GPO), dz. nr 76/36, DZIAŁKA48/6.

24.03 od godz. 8:30 do 12:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

ZOBACZ KONIECZNIE Urlop potrafi rozczarować. Oczekiwania kontra rzeczywistość

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!