Czy A1 jest teraz przejezdna? 6.09.2021 - sytuacja na AmberOne w tej chwili

NOWE Koła gospodyń wiejskich za zachęcanie do szczepień dostaną pieniądze - m.in. 30 zł za zaszczepioną osobę powyżej 60 lat

Koła gospodyń wiejskich otrzymają pieniądze za zachęcanie do szczepień. To pomysł rządu na podniesienie poziomu zaszczepienia mieszkańców wsi. Do wzięcia są m.in. środki na organizację "festynów szczepiennych" i premie za każdego zaszczepionego.