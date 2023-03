Czworonożni funkcjonariusze szkolą się do zadań specjalnych

Psie szkolenie w Starogardzie Gdańskim

W szkoleniu udział wzięli przewodnicy wraz z psami przystosowanymi do wyszukiwania zapachów narkotyków z Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim i miejscowej komendy. Ich czworonożni podopieczni – Nemo i Nel to fachowcy w swojej dziedzinie.

To właśnie dzięki tego typu szkoleniom oboje są bardzo skuteczni w wyszukiwaniu zapachu środków narkotycznych. Psy, zanim trafiły do starogardzkich służb mundurowych, przeszły specjalistyczne szkolenie. Na co dzień opiekują się nimi przewodnicy, którzy są merytorycznie przygotowani do opieki nad zwierzętami.