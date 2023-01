Czwarta rocznica śmierci Pawła Adamowicza. Dulkiewicz: "Bądźmy wspólnotą, która buduje miasto, w której jest miejsce dla każdego"

Między Katownią a Złotą Bramą, w miejscu, w którym doszło do tragicznych wydarzeń, hołd prezydentowi złożyli jego bliscy m.in. żona Magdalena Adamowicz, brat Piotr Adamowicz, a także samorządowcy, politycy oraz mieszkańcy Gdańska.

-(...) Ludzie pytają, czy coś w nas ta śmierć zmieniła. Wiem, że nas gdańszczan zmieniła. Umiemy działać jako wspólnota w trudnych czasach m.in. wtedy, kiedy trzeba wesprzeć tych, którzy walczą o najważniejsze wartości w Ukrainie. Wiemy, że ta wspólnota to także suma małych codziennych działań np. polegających na pomocy sąsiadce czy komuś, kto tego nie oczekuje. My, gdańszczanki i gdańszczanie umiemy to zrobić. Jest jeszcze wiele przed nami. Będziemy tu przychodzić co roku i zdawać relację z naszych działań. Bądźmy wspólnotą, która buduje miasto, Gdańsk, w którym jest miejsce dla każdego – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.