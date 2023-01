Cztery wielkie drużyny w ćwierćfinale mistrzostw świata 2023 w Gdańsku. W Ergo Arenie trzy ekscytujące mecze z ich udziałem Rafał Rusiecki

Mecz Francja - Hiszpania, w którym "Trójkolorowi" byli górą 28:26 IHF Zobacz galerię (11 zdjęć)

Francja, Hiszpania, Niemcy oraz Norwegia to reprezentacje szczypiornistów, które w środę, 25 stycznia 2023 roku zagrają w Ergo Arenie w spotkaniach ćwierćfinałowych mistrzostw świata. Będzie to jednocześnie wstęp do elektryzującego kibiców półfinału turnieju międzynarodowego.