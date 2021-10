Cztery ule dla pszczół miodnych stanęły na dachu Terminala Promowego Westerplatte

Za montaż uli w Porcie Gdańsk odpowiada warszawska pracownia Pszczelarium, która od 2014 r. założyła kilkadziesiąt pasiek. Jej twórcy na co dzień opiekują się pszczołami miodnymi w ponad 30 miastach. Przekonują, że na terenach miejskich jest wiele miejsc, gdzie można bezpiecznie postawić małą pasiekę, pod warunkiem profesjonalnego jej prowadzenia. Ustawienie uli jest zawsze poprzedzane wizją lokalną, której głównym celem jest ustalenie miejsca i warunków funkcjonowania pasieki, które zapewnią bezpieczeństwo. Pasieka w terenie publicznie dostępnym powinna być wygrodzona, aby zapobiec przypadkowemu i nieświadomemu wejściu osób postronnych w strefę bezpieczeństwa wokół uli. Pszczoły szukają pożywienia w odległości 2-3 km od pasieki, jeżeli go nie znajdują mogą polecieć nawet do 8 km.

-Chcemy przybliżać ludziom fascynujący świat pszczół miodnych. Dlatego szczególnie dbamy o kwestie bezpieczeństwa, czyli ryzyka użądleń i rójek. Do tego potrzebna jest wiedza o specyfice pszczelarstwa w mieście. Pozwala ona na odpowiednie usytuowanie uli oraz zapewnienie właściwej opieki nad pszczołami - wyjaśnia Krzysztof Zdebik, opiekun portowej pasieki

.

Już w połowie przyszłego roku będzie miodobranie. Portowe pszczoły wyprodukują ok. 60 kg miodu rocznie (143 słoiki). Z jednego ula można będzie zebrać ok. 15 kg miodu. Czy miód z miastowych pasiek jest zdrowy? Okazuje się, że jak najbardziej, ponieważ pszczoły „odfiltrowują” ewentualne zanieczyszczenia podczas przetwarzania nektaru na miód.