Cztery lata od nawałnicy. Ekspert tłumaczy: To było jak uderzenie greckiej falangi

Mijają właśnie cztery lata od tragicznych zdarzeń w Rytlu i kilku innych pomorskich miejscowościach, wywołanych przez tzw. bow echo. Co możemy powiedzieć o tym zjawisku, z perspektywy tych kilku lat? Było w jakiś sposób "wyjątkowe"?

Analiza post factum tego co się wydarzyło nie zostawia złudzeń, że był to jeden z kilku najważniejszych incydentów burzowych w tym wieku. Przede wszystkim – struktura burzowa sprzed czterech lat wykształciła się to formy „derecho”. Jest to stadium bow echo, które spełnia ścisłe i bardziej wywindowane kryteria, jeśli chodzi o siłę i rozległość gwałtownych zjawisk wiatrowych. Publikacje naukowe mówią ponad to, że bardzo skomplikowane procesy zaszły w samym derecho z sierpnia 2017 r., m.in. na krawędzi łuku powstało tzw. mezo – zawirowanie (nie mylić z pojęciem trąby powietrznej czy mezocyklonem), proces ten uznaje się za przyczynę maksymalizacji siły zjawisk właśnie w Rytlu i innych miejscach na Pomorzu. Ogromne zniszczenia i duża liczba ofiar sprawdziła, że nigdy nie zapomnimy już tej daty.