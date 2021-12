Człowiek pod gruzami zawalonego domu. Fragmenty pamiętnika Dariusza Kobzdeja

Decyzja opublikowania fragmentu związana jest z przypadającą w tym roku 40 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego oraz przypadającą na dzień 16 grudnia 26 rocznicą śmierci Dariusza Kobzdeja. Data ta zbiega się jednocześnie z rocznicą masakry grudniowej na Wybrzeżu z 1970 roku oraz pacyfikacją i mordem na górnikach z kopalni Wujek.

Dariusz Kobzdej wychował się na opowieściach o tragicznych losach lwowskiej rodziny, śmierci swojego dziadka z rąk bolszewickich oprawców. Splot tych okoliczności oraz jego zaangażowanie niepodległościowe rozpoczęte w wieku 16 lat doprowadziły zarówno jego, jak i rodziców oraz siostrę Izabelę do serii różnego rodzaju represji: zatrzymań na 24 i 48 godzin, problemów z podjęciem pracy, zwolnień z pracy, pobicia czy aresztowań i więzienia.

Pisząc list do swojej mamy, parę dni po wprowadzeniu stanu wojennego, Dariusz Kobzdej nie spodziewał się, że list ten stanie się w rezultacie jego testamentem.

Wiesz Mamo, piszę ten list tylko dla Ciebie. Pragnę zawrzeć w słowie to samo, tę treść, tylko i aż, która jest w pocałunku dziecka i Matki jego. To dla Ciebie ode mnie mój pocałunek i moja modlitwa. Wybacz, że tak późno otrzymasz słowo moje, które tak Ci potrzebne dzisiaj, teraz w tej ciężkiej chwili. To miejsce, w którym powstaje ten list, nazywa się ból. Mój ból, Twoje Cierpienie. To miłość i cierpienie tych wszystkich matek i ich dzieci, które utraciły siebie nawzajem, tych wszystkich rozdzielonych przemocą rodzin polskich. Miejsce, w którym tworzę moją modlitwę, to serce moje i moja Ojczyzna. Tyle utraciłem, utraciłaś Ty, zabrano innym. Gdy będziesz czytała ten list, nie płacz.