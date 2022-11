Czesław Nowak o słowach Kerskiego: nie ma moralnego prawa, by uczyć Polaków demokracji

Przypomnijmy, że Basil Kerski w zapytany w rozmowie z pracownikiem finansowanego z budżetu miasta portalu gdansk.pl, „czy stracił złudzenia, że przekona tych, których nie przekonał do siebie, do ECS i do wystawy”, odparł, że nie jest naiwny.

– Jestem pozarządowym państwowcem, nigdy nie pełniłem funkcji państwowych. Ta jest publiczna. Wydaje mi się, że my w Polsce nie dojrzeliśmy do niepodległości, do demokracji – przyznał Kerski. - Bo to jest jak w życiu dorosłym, trzeba się nawzajem szanować, spierać, a zdrowy jest dystans, indywidualizm – dodał.

Słowa wywołały falę komentarzy. Do wypowiedzi szefa ECS odniósł się Czesław Nowak, prezes Stowarzyszenia „Godność”.