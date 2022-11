CZeski Fundusz kupił biurowce Łużycka Office i Łużycka Plus w Gdyni MT

Biurowce Łużycka Office Park i Łużycka Plus posiadają certyfikaty: ekologiczny Breeam i certyfikat dostępności - „Obiekt bez Barier”. mat. prasowe

Łużycka Office Park (budynki A, B, C i D) oraz Łużycka Plus, zlokalizowane w Gdyni nabyła spółka joint venture czeskiego funduszu nieruchomościowego otwartego Investika oraz luksemburskiego inwestora private equity Bud Holdings. To już kolejna inwestycja czeskiego funduszu w Trójmieście.