Część zespołu szpitala Bożego Ciała w Gdańsku będzie odnowiona. Miasto szuka pieniędzy na kolejne budynki, w kościele chcą odbudować organy

- Rewaloryzacja zabytkowych obiektów przy ulicy 3 Maja, dostosowanie ich do nowych funkcji to duże wyzwanie – mówi Paweł Golak, dyrektor Hevelianum . - Jestem jednak przekonany, że nasze dobre doświadczenia z firmą Poleko podczas rewaloryzacji Domu Zdrojowego w Brzeźnie i dotychczasowa dobra współpraca z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, pozwolą wspólnie rozwiązać, niejeden problem, przed którym staniemy podczas tej inwestycji.

We wtorek, 12 października, zawarta została umowa na remont zespołu budynków dawnego szpitala Bożego Ciała . Dokumenty podpisali Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Alan Aleksandrowicz, zast. prezydenta ds. inwestycji, Paweł Golak, dyrektor centrum edukacyjnego Hevelianum oraz Stanisław Poniewierka, prezes generalnego wykonawcy, firmy Poleko , która wygrała przetarg na rewitalizację.

W zespole budynków, położonym przy ul. 3 Maja 21, umieszczone zostaną nowe funkcje centrum Hevelianum, które jest gospodarzem przedsięwzięcia i będzie użytkownikiem zrewaloryzowanego zabytku. Budynek 21 C, czyli dawny Dom Inspektora będzie przestrzenią do organizacji spotkań i wystaw czasowych. Znajdą się w nim także m.in. księgarnia, kawiarnia, sklepik i punkt informacji o ofercie Hevelianum. Budynek 21 D zaoferuje miejsca noclegowe, a w budynku 21 E powstanie pracownia pszczelarza, gdzie m.in. będzie można zajrzeć do wnętrza prawdziwego ula oraz wziąć udział w zajęciach poświęconych ochronie pszczół dziko żyjących i miodnych. Aranżacja zielonego otoczenia zespołu poszpitalnego pozwoli na prowadzenie warsztatów edukacyjnych i lekcji plenerowych z zakresu ekologii.