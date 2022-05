Czersk. Dwóch młodych mężczyzn pobiło na śmierć 66-latka

Na jednej z posesji w Czersku doszło w niedzielę do bójki. Policjanci z czerskiego komisariatu otrzymali zgłoszenie, według którego dwóch mężczyzn biło trzeciego. Niezwłocznie udali się pod wskazany adres. Na miejscu okazało się, że 66-latek leży na ziemi i wymaga natychmiastowej pomocy. Policjanci zajęli się nim do przyjazdu karetki pogotowia. Niestety poszkodowanego nie udało się uratować i zmarł. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora sporządzili dokładne oględziny i przesłuchali świadków. Zatrzymani mężczyźni zostali przewiezieni do policyjnej izby zatrzymań.

Jak podaje chojnicka policja, podejrzani to 31- i 32- latek z powiatów kartuskiego i chojnickiego. Podczas pobicia byli pod wpływem znacznej ilości alkoholu. Na wniosek policji i prokuratury sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dwumiesięcznego aresztu. Obaj usłyszeli zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi im do 10 lat więzienia.