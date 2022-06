Czereśnie w powiecie kościerskim z każdym dniem coraz tańsze. Ile kosztują? [ZDJĘCIA, CENY]

Jest szansa, że czereśnie przestaną być rarytasem tylko dla najbogatszych. Ich cena powoli spada, choć pewnie nie tak szybko jak życzyliby sobie tego konsumenci. W powiecie kościerskim można je kupić średnio za 20-25 zł kg.

Nie ma wątpliwości, że to właśnie czereśnie były tegorocznym bohaterem wiosny. Kilogram tych owoców kosztował wówczas nawet około 200 zł. Choć trzeba też przyznać, że na wielu lokalnych bazarkach i targowiskach nie można ich było kupić.

- To śmieszne, że wszyscy oburzali się ceną czereśni, ale nikt nawet nie pomyślał, że wczesna wiosna to zdecydowanie nie jest pora na te owoce w naszym kraju, więc trzeba było je sprowadzić z cieplejszych zakątków Europy - mówi Anna z Kościerzyny. - To logiczne, że za taki luksus trzeba słono zapłacić. Dlatego też najlepiej kupować owoce sezonowe. Te są nie tylko najzdrowsze, ale i przystępne cenowo.