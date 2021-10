Czekanie na książkę - człowieka. O akcji gdańskiej biblioteki "Książka do domu"

Pierwsza wizyta?

Telefon odebrałam od osoby z niepełnosprawnością. Starsza pani z Siedlec bardzo się ucieszyła, że przyjadę do niej z książkami. Poruszała się z chodzikiem, dlatego bardzo mnie zdziwiło, że do jej mieszkania prowadzą wysokie, strome schody. Dzielnie pokonywała je codziennie. Wożę książki ludziom niecałe dwa miesiące, a u tej pani byłam już trzy razy! Czasem, mam takie wrażenie, że wiele z tych osób, które odwiedzam, stara się szybko przeczytać, to co im przywożę, by ...szybciej się spotkać po raz kolejny.

Ludzie czekają na książkę, czy na człowieka?

Chcą dzielić się swoimi planami czytelniczymi, chcą o książkach rozmawiać. Są pełni życia. Dzielą się ze mną wszystkim, co im się przydarzy, co przeżywają. Ktoś spytał mnie na przykład, czy przypadkiem nie znam jakiegoś samotnego czytelnika, który chciałby zaadoptować kota szukającego domu. Ktoś inny, poruszający się na wózku wyznał, że szuka dobrego ortopedy urazowego, czy może znam kogoś takiego. Przez ten miesiąc zawiązały się między nami bardzo serdeczne relacje. Kocham tę pracę. Nie przypuszczałam, że tak prosta, zwyczajna czynność, jak dostarczanie ludziom książek, może dawać taką radość.