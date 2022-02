Czeka nas długa zima? Odpowiedź pozna Phil z Punxsutawney. Dziś "Dzień Świstaka" Natalia Grzybowska

Każdy, kto choć raz oglądał "Dzień Świstaka" z Billem Murrayem i Andie MacDowell, wie, że to wyjątkowy dzień dla wielu Amerykanów i Kanadyjczyków, którzy co roku wyczekują progozy pogody, podanej przez tego uroczego gryzonia. Nie zachwyca on jednak przedstawicieli stowarzyszenia PETA, którzy tradycję tę uważają za zabobon i męczenie zwierząt. Postulują, aby zastąpić je sobowtórem świstaka, wyposażonym w sztuczną inteligencję, która faktycznie będzie w stanie przewidzieć kiedy nadejdzie wiosna.