Czego brakuje Twojej stronie internetowej, aby wyświetlała się wyżej w Google?

Czy treść Twojej oferty jest wyczerpująca i atrakcyjna dla użytkowników?

Jeśli nie, to zwróć uwagę na kilka ważnych zasad tworzenia tekstów na stronę. Opisy produktów, usług musisz napisać zwięźle, logiczne i krótkimi zdaniami. Stosowanie długich zdań powoduje znużenie czytelnika i opuszczenie przez niego strony. Poza tym teksty ofertowe na stronie nie powinny być zbyt długie – kilkaset znaków na opis oraz kilka tysięcy znaków na rozbudowaną zakładkę wystarczy. Twoja oferta musi być ładnie skonstruowana – podzielona na akapity z nagłówkami (H1, H2 i H3). A co pisać w nagłówkach czy akapitach?

Same cechy produktu nie wystarczą. Klienci często sygnalizują, co chcą wiedzieć poza specyfikacją urządzenia czy walorami danego produktu. Informują o tym we frazach kluczowych, jakie wpisują w wyszukiwarkę Google. Dla przykładu są to frazy: