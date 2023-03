"Czas oddać miasto w ręce mieszkańców". Gdańszczanie mówią nie układom i chcą normalności. Nie było konsultacji w sprawie Parku Kulturowego?

Co dalej z projektem uchwały dot. Parku Kulturowego?

Mieszkańcy nie zmieniają swojego stanowiska w sprawie „schowania do szuflady” projektu uchwały dot. Parku Kulturowego. Nazywają decyzję prezydent Gdańska kompromitacją, przypominając na każdym kroku, że Aleksandra Dulkiewicz jest również mieszkanką Śródmieścia.

”Ciągłość służby na terenie miasta jest zapewniona”. Mieszkańcy stoją po stronie policji

- Pomimo istniejących wakatów w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku ciągłość służby na terenie całego miasta jest zapewniona, wszystkie interwencje są realizowane, przy czym interwencje pilne, gdzie zagrożone jest życie i zdrowie, są realizowane w pierwszej kolejności – podkreśla podinsp. Magdalena Ciska, oficer prasowy KMP w Gdańsku. - Do pełnienia służby na terenie Gdańska codziennie są kierowani także funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji KWP w Gdańsku, gdzie wakaty nie występują.

Jak podkreśla oficer prasowy gdańskiej policji, na co dzień o bezpieczeństwo mieszkańców dbają nie tylko policjanci z poszczególnych komisariatów, ale również policjanci z Referatu Interwencyjnego, Referatu Wywiadowczego KMP w Gdańsku, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego, policjanci Wydziału Kryminalnego KMP w Gdańsku czy też funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji KWP w Gdańsku.

- Ponadto w godzinach nocnych do obsługi interwencji np. na terenie Śródmieścia w razie potrzeby, mogą być kierowani policjanci z innych komisariatów – dodaje podinsp. Magdalena Ciska.

Dodatkowe patrole w Głównym Mieście od najbliższego weekendu? Policja jest w stanie zapewnić obłożenie służby

Według informacji przekazanych „Dziennikowi Bałtyckiemu” przez KMP w Gdańsku, w 2022 roku przekazane fundusze pozwoliły na powołanie prawie 270 ponadnormatywnych służb, także na terenie Głównego Miasta. Poza sezonem letnim, dodatkowymi patrolami obejmowane są także rejony, które tego wymagają i związane jest to z wpływającymi wnioskami od mieszkańców lub analizą stanu bezpieczeństwa.

Co jednak z ul. Powroźniczą, o której w ciągu ostatniego roku zrobiło się głośno z uwagi na charakterystykę lokali tam działających?

- Za przestępstwo kierowania gróźb karalnych grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat – dodaje mł. asp. Marek Kobiałko z KMP w Gdańsku. - Jest to przestępstwo ścigane na wniosek osoby pokrzywdzonej. Jeśli chcemy, aby sprawca takiego czynu poniósł odpowiedzialność, powinniśmy zawiadomić policję lub prokuraturę o popełnieniu takiego czyny oraz złożyć wniosek o ściganie sprawcy.

Park Kulturowy w Gdańsku. „To niezrozumiałą decyzja, której skutki odczuwamy, a te nasilą się na pewno wraz z narastającą wiosną”

- Po rozmowach, chociażby z Komendantem Miejskim Policji, wiedząc ile jest wakatów (…) wiedząc, że nie będzie można skutecznie egzekwować jakiegoś narzędzia, uważam, że nie ma sensu go wprowadzać – mówiła w rozmowie z RMF24 prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Pozew przeciwko miastu. Mieszkańcom Gdańska pomoże również Rzecznik Praw Obywatelskich?

Co warto podkreślić, prof. Marcin Wiącek nie jest pierwszym RPO, który z uwagą przyglądał się sytuacji w Gdańsku. Takie działania prowadził także jego poprzednik prof. Adam Bodnar, który częściej jednak gościł na Pomorzu na zaproszenie prezydent Aleksandry Dulkiewicz lub innych podległych miastu instytucji.

- Będziemy jak mantrę powtarzać, że Park Kulturowy przy obecnym kształcie przepisów był naszą ostatnią deską ratunku – dodają mieszkańcy. - Pozbawienie nas tej możliwości to próba lekceważenia nas przez prezydent Gdańska. Wprowadzenie uchwał antyalkoholowej i antyhałasowej było bodźcem do kolejnych zmian. Z tych miasto się dzisiaj wycofało. Liczymy, że w magistracie pójdzie ktoś po rozum do głowy i Park Kulturowy zostanie wdrożony.