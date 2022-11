Czas budowania murów. Smutna konieczność na granicy. Komentarz Artura Kiełbasińskiego, redaktora naczelnego "Dziennika Bałtyckiego"

Pamiętam mur berliński. Symbol podzielonego Berlina, symbol podzielonych Niemiec, symbol podzielonej Europy. Komuniści odgradzali się systemem "zabezpieczeń" od normalnego, demokratycznego świata. Karabiny maszynowe, reflektory, strażnicy, specjalnie szkolone psy miały uniemożliwić ucieczkę z "komunistycznego raju na zgniły zachód". Tamten mur był symbolem opresji. Nienawidziłem tamtego muru, z dumą, jako nastolatek, oglądałem upadek budowli-symbolu przemocy. Potem z zachwytem obserwowałem kolejne etapy znoszenia wiz dla Polaków i kolejne etapy liberalizacji zasad podróży. Powstanie Strefy Schengen uważałem zawsze za jedno z najważniejszych dobrodziejstw wspólnej Europy, podobnie jak otwieranie się Europy na swobodny przepływ towarów i usług. To był symbol zdrowej nowoczesności.

Dziś znowu powstają mury i zabezpieczenia. Na granicy z Białorusią, gdzie ściągani celowo przez białoruski reżim nieszczęśnicy z całego świata próbowali "dostać się do Unii". Powstaje mur na długiej granicy fińsko-rosyjskiej, budowany przy ponadpolitycznym konsensusie wszystkich ugrupowań tamtejszej sceny politycznej. Powstają w końcu zabezpieczenia tuż obok nas - na granicy Polski z Obwodem Kaliningradzkim. Jednak te mury mają inny charakter. To nie mury i zabezpieczenia budowane przez totalitarne reżimy. To mury budowane przez demokratyczne państwa w obawie przed prowokacjami dyktatorów. W obawie przed zorganizowanymi szturmami ludzi, którymi manipulują reżimy ze Wschodu. Dziś nikt zdrowy na umyśle nie zakwestionuje, że akcja szturmu na polską granicę przed rokiem była odwracaniem uwagi od przygotowań do agresji na Ukrainę. Był to także test gotowości polskich służb.