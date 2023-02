Czarodziejska góra. Szalony wodewil o czasie, śmierci i miłości

Muzyka budzi czas

Przed premierą Jacek Bała zapowiadał, że będzie to szalony wodewil. I tak się też stało. Muzyczność „Czarodziejskiej góry” ma ścisły związek z kształtowaniem czasu w narracji powieści. Kiedy jeden z bohaterów Lodovivo Settembrini (gra go Grzegorz Wolf) tłumaczy się ze swojej „politycznej niechęci do muzyki”, zarazem przyznaje, że „muzyka budzi czas, budzi nas do najdoskonalszego odczuwania czasu”. Podobnie do swoich igraszek z czasem budzi nas Thomas Mann. W gdyńskim spektaklu muzyka Sambora Dudzińskiego nadaje rytm przedstawieniu i pełni w nim arcyważną rolę. Podobnie jak kapitalna choreografia Michała Pietrzaka.