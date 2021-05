Czarnobaj: Dokument o ratyfikacji Senat zatwierdzi. W Nowym Ładzie PiS jest kilka dobrych rozwiązań

Senat zajmie się sprawą ratyfikacji decyzji o zwiększeniu środków własnych Unii Europejskiej 27 maja.

Sam dokument ratyfikacji nie będzie raczej podlegał dyskusji. Co prawda nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat, ale według mojej opinii dokument powinniśmy zatwierdzić. Wszyscy zgadzamy się z tym, że pieniądze unijne są Polsce potrzebne, zgadzamy się z założeniem, że Fundusz Odbudowy ma być dla Polski impulsem rozwoju. Pozostaje także kwestia solidarności w ramach Unii Europejskiej i musimy ją również wykazać w kwestii ratyfikacji. Zupełnie inną sprawą są natomiast wewnętrzne dokumenty Rzeczypospolitej, które będą podstawą prawną sposobu wydawania środków UE, wdrażania Krajowego Programu Odbudowy w Polsce. Tu Senat ma pełne prawo do przygotowania pakietu przepisów. Taki projekt powstanie, w postaci senackiej uchwały i mam nadzieję, że wszyscy w Sejmie go poprą. Będziemy domagali się w nim rzeczy najważniejszej – gwarancji sprawiedliwego podziału tych środków, a nie takiego, który będzie przebiegał według „pisowskiego” uznania. Nie chcemy by województwa, samorządy, w których przewagę ma PiS były faworyzowane, nie chcemy by i te, w których rządzą przedstawiciele innych opcji były faworyzowane, np. Pomorze. Ale nie chcemy, by było karane. Przecież największy ubytek w środkach unijnych w porównaniu do poprzedniej perspektywy finansowej ma właśnie województwo pomorskie. Im wyższe poparcie dla opozycji w samorządzie, tym niższe dotacje? Tak nie można rządzić państwem.



Kto wg Senatu ma dzielić pieniądze unijne?

Ani PiS, ani Platforma, ani inne partie. Proponujemy, by robiła to agencja zagospodarowania środków unijnych. Miałyby w niej swoich przedstawicieli wszystkie środowiska życia społeczno-gospodarczego – samorządów, instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, pracodawców – wszyscy na równych prawach. Nie byłaby też powoływana przez szefów resortów. To będzie gwarancja tego, że unijne pieniądze byłyby wg jasnych, czytelnych i przejrzystych reguł rozdzielone. Ponadto chcemy, by agencja monitorowała realizację projektów finansowanych przez środki unijne, oraz to czy potwierdziły się ich zakładane cele. Dziś PiS tego nie robi. Spójrzmy znów na przykład Pomorza – województwo pomorskie uzyskało jedno z najwyższych celów w całej UE pod względem wdrażania i wykorzystywania wspólnotowych pieniędzy. Chcemy, by podobnie było w Polsce. By nie finansowano budowy wież, które zaraz trzeba rozbierać.