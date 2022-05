Czarni Słupsk vs. Śląsk Wrocław po raz piąty. Czy gospodarze znów będą bezsilni w półfinałach Energi Basket Ligi?

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Śląsk Wrocław 13.05.2022

Co przyniesie piąty mecz niezwykłych półfinałów pomiędzy Czarnymi a Śląskiem? Tego nie wie nikt. Na początku rywalizacji ekipie Andreja Urlepa udało się "wyłączyć" najlepszych rzucających ze Słupska, co przyniosło efekt w postaci dwóch zaskakujących zwycięstw. Po przeprowadzce do Wrocławia to jednak koszykarze Mantasa Česnauskisa odzyskali rezon.

Śląsk w Słupsku wygrywał 77:57 i 91:66. Później role się odwróciły. Czarni wygrali po kosmicznym meczu w hali Orbita 123:60, a następnie w Hali Stulecia 89:69. Niewykluczone, że słupszczanie przed własną publicznością pójdą za ciosem. Zresztą wszystkie bilety na ten mecz wyprzedały się błyskawicznie. Nie może to dziwić, wszak "Czarne Pantery" nigdy wcześniej nie cieszyły się z gry w finale Polskiej Ligi Koszykówki.

- Bardzo nas bolały dwie porażki w Słupsku i do Wrocławia przyjechaliśmy lekko przygnębieni. Wszyscy nas skazywali już na pożarcie, że nie zasługujemy na ten półfinał. Bardzo dużo dał nam mecz numer trzy, w którym wygraliśmy 63 punktami. Uwierzyliśmy, że możemy wygrywać. Pokazaliśmy charakter. Robimy to już w całym tym sezonie. Walczymy do końca i dopóki piłka w grze, jak mówi klasyk, wszystko jest możliwe. Cały Słupsk, nasi kibice, są szczęśliwy, że wracamy "do piekła" na piąty mecz - powiedział po czwartym spotkaniu półfinałów Mikołaj Witliński, silny skrzydłowy Czarnych Słupsk.