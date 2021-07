Cyprian Mrzygłód, oszczepnik AZS-u AWFiS-u Gdańsk: Im wyższa stawka, tym bardziej lubię się bić. W Tokio powalczę o finał

Znalazł się pan w kadrze Polski na Tokio. Co dzieje się w głowie sportowca, który zrobił ten duży i ważny krok w karierze?

Jeśli chodzi o nominację, to wszystko ważyło się do ostatniej chwili. W lekkoatletyce branych pod uwagę jest pięć najlepszych wyników, które uzyskane zostały w ciągu ostatnich dwóch lat. Ja miałem bardzo dobry sezon w 2019 roku. Praktycznie wszystkie najlepsze rezultaty osiągałem właśnie wtedy. W tym roku jeszcze nie przekroczyłem granicy 80 metrów (78,86 m uzyskane 15 maja – przyp.). To jeszcze kwestia związana z ubiegłoroczną kontuzją. Covid-19 też troszeczkę wybił mnie z rytmu. Muszę popracować nad techniką. Sama nominacja jest sukcesem, a wyjazd do Tokio dużą nauką. Nie chcę tam jednak lecieć na wycieczkę.

W grupie naszych oszczepników na Tokio są jeszcze Marcin Krukowski oraz Maria Andrejczyk. Jak to jest? Czy współdziałacie czy jednak każdy szuka swoich własnych ścieżek i rozwiązań?

Każdy z nas ma swojego trenera. Ja współpracuję z trenerem Leszkiem Walczakiem. Marcin Krukowski pracuje ze swoim tatą, a Maria z trenerem Karolem Sikorskim. Mamy więc inne przygotowania, inne treningi i technikę. Kiedy spotykamy się na obozach, to dzielimy się spostrzeżeniami. W tym roku byłem praktycznie na wszystkich obozach zagranicznych z Marią. Mogę więc powiedzieć, że wszystkie jej rzuty, te dobre i te gorsze, widziałem. Poza szczegółami jej trening nie różnił się znacząco od mojego. Z Marcinem widziałem się tylko na obozie w Belek w Turcji, gdzie byliśmy w kwietniu przez trzy tygodnie. A to, co on tam prezentował, to ja odbiegałem o jakieś 10 metrów. Te przygotowania były na plus, bo niektóre elementy z ich treningów „przerzucałem” do swoich.