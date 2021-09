Ćwierćfinał mistrzostw Europy siatkarzy 2021. Polska - Rosja w Ergo Arenie przy pełnych trybunach i z wielkimi emocjami Rafał Rusiecki

Polscy siatkarze we wtorek, 14 września 2021 roku w Ergo Arenie zmierzą się z Rosją w spotkaniu, którego stawką będzie półfinał mistrzostw Europy Karolina Misztal

We wtorek, 14 września 2021 roku o godz. 20.30 w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie siatkarska reprezentacja Polski zagra z Rosją o awans do półfinału mistrzostw Europy. Wcześniej, bo o godz. 17.30 dojdzie do spotkania Holandia - Serbia. To będą ostatnie akcenty siatkarskich mistrzostw Europy w Trójmieście.