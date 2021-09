Ćwierćfinał mistrzostw Europy siatkarzy 2021. Polacy zdemolowali Rosjan w Ergo Arenie i pojadą na półfinały do Katowic

Mistrzostwa Europy 2021: Polska - Rosja 14.09.2021

Wypełniona do ostatniego miejsca hala Ergo Arena najwyraźniej podziałała na siatkarską reprezentację Rosji deprymująco. Wicemistrzowie olimpijscy z Tokio nie mogli się odnaleźć we wtorkowym ćwierćfinale mistrzostw Europy. Mówiąc sportowym żargonem, nie wyszli na pierwszego seta. Inaczej nie można bowiem wytłumaczyć tego, że sborna nie istniała na boisku. Polakom wychodziło niemal wszystko. Posyłali mocne piłki z zagrywki, grali na niesamowitej skuteczności w ataku (72 procent!) i nakręcali się dostając energię od tłumu. Jedyne do czego można by się przyczepić, z przymrużeniem oka, to do kibiców, którzy nie potrafili skutecznie poprowadzić meksykańskiej fali na trybunach.

W drugim secie Rosjanie otrząsnęli się. Groźny okazał się ten, o którym doskonale wszyscy wiedzieli, czyli Jegor Kliuka. Zastępujący Maksima Michajłowa nominalny przyjmujący był jednak jedynym, który mógł postraszyć rozpędzonych Polaków. Efekt był taki, że drugi set trwał o osiem minut dłużej, Rosjanie ryzykowali w polu zagrywki, ale ostatnie zdanie w tej partii należało do gospodarzy.