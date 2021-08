Cwany Antek - odzyskany bohater. 1 września odbędą uroczystości upamiętniające harcmistrza Jana Ożdżyńskiego Tomasz Chudzyński

Harcmistrz Jan Ożdżyński, uznawany jest za jednego z pierwszych, poległych w Wolnym Mieście Gdańsku Polaków, poza Westerplatte i Pocztą Polską. Archiwum

Harcmistrz Jan Ożdzyński był barwną postacią Polonii w Wolnym Mieście Gdańsku. Podopieczni go uwielbiali, zapamiętali go jako jeżdżącego motocyklem, atakowanego wielokrotnie przez niemieckich bojówkarzy, niestrudzonego patriotę. "Cwany Antek", jak go nazywali, zginął 1 września 1939 r. w budynku przy obecnej ulicy Dyrekcyjnej. Uznawany jest za jednego z pierwszych, poległych w Wolnym Mieście Gdańsku Polaków, poza Westerplatte i Pocztą Polską.